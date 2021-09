«Το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι πολύ θετικό εξαιτίας κάποιων ενθαρρυντικών δεικτών ανάπτυξης στην εγχώρια οικονομία και της συνολικής ανταπόκρισης στην πανδημική κρίση. Τα τουριστικά έσοδα φτάνουν στο 40% του αντίστοιχου υψηλού του 2019 σε σύγκριση με το 20% της προηγούμενης χρονιάς. Και τώρα που το 40% του πληθυσμού έχει ήδη εμβολιαστεί με τη μία δόση, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 5% σε επίπεδο έτους. Αναμένουμε ότι και το 2022 θα είναι ένα ακόμα ισχυρό έτος ανάπτυξης». Αυτή είναι η τοποθέτηση του Φ. Καραβία σε συνέντευξή του στο περιοδικό TIME σε ερώτηση για το πώς προδιαγράφεται το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Αναλυτικότερα οι τοποθετήσεις του CEO της Eurobank: Για ποιο λόγο οργανισμοί, εταιρείες και ιδιώτες θα επεδίωκαν να επενδύσουν στην Ελλάδα; Πρώτον, έχουμε το πιο φιλικό σε επιχειρήσεις περιβάλλον από την δεκαετία του 80, η παρούσα κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση των φόρων και υιοθέτησε μια επιθετική μεταρρυθμιστική ατζέντα. Δεύτερον, οι επενδυτικές ευκαιρίες δεν περιορίζονται αποκλειστικά στον τουριστικό τομέα. Η Microsoft για παράδειγμα, δημιουργεί ένα κόμβο κέντρων δεδομένων εδώ, ενώ υπάρχει σχεδιασμός για την κατασκευή της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής μπαταριών λιθίου της Ευρώπης, στην βόρεια Ελλάδα. Τι κάνει την Ελλάδα τόσο ελκυστική επιχειρηματικά; Η Ελλάδα διαθέτει ένα ανθρωποδυναμικό με υψηλή εκπαίδευση και επαγγελματισμό, πολλοί από τους οποίους έχουν εμπειρία και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Ίσως εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι εδώ η ποιότητα ζωής είναι εξαιρετικά υψηλή. Για ποιο λόγο οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να έχουν την Eurobank ως πρώτη επιλογή; Η Eurobank έχει ήδη διεθνή προοπτική και έχουμε ήδη αναπτύξει διεθνείς συμμαχίες και συνεργασίες από την αρχή. Είμαστε πρωτοπόροι στην προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και είμαστε η μοναδική ελληνική τράπεζα που είμαστε μέλος του Santander’s Trade Club.

– Φ. Καραβίας: Η Eurobank έχει ήδη διεθνή προοπτική appeared first on My CMS.