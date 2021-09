Ο σεισμός που ταρακούνησε τη Μελβούρνη στην Αυστραλία σήμερα ήταν ιδιαίτερα αισθητός αφού είχε μικρό εστιακό βάθος. Σύμφωνα με το Geoscience της Αυστραλίας ήταν της τάξης των 6 Ρίχτερ, αν και δεν υπήρξε συναγερμός για τσουνάμι. Στα social media κυκλοφορούν βίντεο από τις στιγμές του σεισμού που αναστάτωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Did you feel the earth move this morning? A magnitude 6.0 earthquake was recorded at 9:15am in Mansfield, VIC. No tsunami threat to VIC per @BOM_au. Fill out a felt report at Earthquakes@GA👉 https://t.co/7FHfgUNeR6 pic.twitter.com/W5S8DI5Do6 — Geoscience Australia (@GeoscienceAus) September 22, 2021

Ζημιές σε κτίρια

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν καταγράψει χρήστες των social media δείχνουν να έχουν γίνει ζημιές σε κτίρια μετά τη σεισμική δόνηση. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή νεκρούς.

Building damage in melbourne after the earthquake pic.twitter.com/jKglIxIB6I — B || A Man That Can Do Both (@Brodhe) September 21, 2021

This photo is circulating of the damage on Chapel St. Hopefully no one is hurt. #earthquake Uncle in Traralgon said things were flying off his shelves and his house turned to jelly. pic.twitter.com/C1kHZRH7M6 — Henrietta Cook (@henriettacook) September 21, 2021

Αμηχανία και φόβος σε Live τηλεοπτική εκπομπή

Η στιγμή που ο σεισμός «χτύπησε» τη Μελβούρνη καταγράφηκε στις κάμερες της εκπομπής News Breakfast. Οι παρουσιαστές προσπάθησαν να παραμείνουν ψύχραιμοι, αν και η αμηχανία και ο φόβος τους ήταν φανερά.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve — News Breakfast (@BreakfastNews) September 21, 2021

Δείτε άλλο βίντεο από την ώρα του σεισμού

Mother Nature telling us all to settle the fuck down. #Melbourne #Earthquake pic.twitter.com/NZ9XElR9nP — Shaun (@MiamiHeaTweet) September 21, 2021

-