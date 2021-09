Απότομα διέκοψε το προσωπικό του Λευκού Οίκου τη συνάντηση μεταξύ του βρετανού πρωθυπουργού και του προέδρου των ΗΠΑ στο Οβάλ Γραφείο.

Καθώς ο Μπόρις Τζόνσον προσπαθούσε να τελειώσει τη σκέψη του, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Αυτό είναι», το προσωπικό του Λευκού Οίκου άρχισε να διώχνει τους συγκεντρωμένους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ευχαριστώντας επίμονα για το έργο τους.

Ο Τζόνσον μπερδεύτηκε λίγο από τη φασαρία που είχε ξεκινήσει, αλλά αποδέχτηκε τον τρόπο που τελείωσε η συζήτηση.

MOMENTS AGO: Staff orders news media to leave The White House as UK Prime Minister Boris Johnson speaks mid-sentence pic.twitter.com/MXg2m0o1hq

— Breaking911 (@Breaking911) September 21, 2021