Τα ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν σε περιοχή του Εθνικού Δάσους Μπρίτζερ Τέτον επιβεβαιώθηκε ότι ανήκουν στην 22χρονη Γκάμπι Πετίτο, της οποίας τα ίχνη είχαν χαθεί στο τέλος Αυγούστου στη Φλόριντα, ενώ βρισκόταν σε ταξίδι αναψυχής με τροχόσπιτο, μαζί με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της, Μπράιαν Λάντρι.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Πετίτο, Ρίτσαρντ Στάφορντ, επιβεβαίωσε ότι η σορός ήταν της 22χρονης με επιστολή του στο Business Insider.

Η σορός της Πετίτο εντοπίστηκε κοντά στο Spread Creek την Κυριακή, μετά από εκτεταμένη έρευνα που διεξήχθη από πράκτορες του FBI, στην οποία συνέβαλαν καθαριστικά τα social media και άνθρωποι που, με κάποιο τρόπο, συναντήθηκαν τον Αύγουστο με το ζευγάρι.

Το FBI έγραψε στο Twitter ότι ο ιατροδικαστής της κομητείας Τέτον, Δρ Μπρεντ Μπλου, αποφάνθηκε ότι ο θάνατος ήταν ανθρωποκτονία, στα προκαταρκτικά του ευρήματα.

«Η αιτία του θανάτου παραμένει εν αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων της νεκροψίας», δήλωσε το FBI, ενώ είπε ότι ο αρραβωνιαστικός της Πετίτο, Μπράιαν Λάντρι, είναι ένα άτομο που «ενδιαφέρει».

«Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο του κ. Λάντρι σε αυτό το θέμα ή την τρέχουσα τοποθεσία του, πρέπει να επικοινωνήσει με το FBI», δήλωσε ο ειδικός πράκτορας, Μάικλ Σνάιντερ.

#UPDATE: Investigators from #FBIDenver, National Park Service, U.S. Forest Service, Teton County Sheriff’s Ofc, Teton County Search & Rescue, and Jackson Police Dept searched for evidence in a remote area of Grand Teton National Park & Bridger-Teton National Forest. pic.twitter.com/l3PfIRBAtB

— FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021