Ισχυρός σεισμός στην Αυστραλία: 5,8 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη Μελβούρνη – Δείτε βίντεο

Δυνατός σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την πόλη της Μελβούρνης και τις γύρω περιοχές.

Ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 02:16 ώρα Ελλάδας και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 127 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της μεγάλης αυστραλιανής πόλης. Το δε εστιακό βάθος εκτιμήθηκε στα 2 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με αναφορές κατοίκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξαν ζημιές σε παλιά κτίρια.

Δείτε εικόνα από τη South Yarra:

Whoa this is in heart of chapel st Melbourne fffffff… #earthquake #melbourneprotests pic.twitter.com/L9T2dVpydN

Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών μέχρι στιγμής. Οι μεγάλοι σεισμοί είναι μάλλον ασυνήθιστοι στη νοτιοανατολική Αυστραλία, περιοχή αρκετά πυκνοκατοικημένη: εκεί ζει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, που συνολικά φθάνει τα 25 εκατομμύρια.

Earthquake in Melbourne here a shop got damaged somewhere in Brunswick St Fitzroy pic.twitter.com/CqDuE0B9q1



Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανέφεραν πως έλαβαν κλήσεις ως ακόμη και από το Ντάμπο, 700 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Αδελαΐδα, 900 χιλιόμετρα βόρεια.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve

— News Breakfast (@BreakfastNews) September 21, 2021