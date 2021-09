Νέα συμφωνία μεταξύ Nova και NBCUniversal

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου φορέα τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξασφάλισε αποκλειστική, πολυετή συμφωνία με την NBCUniversal Global Distribution για τα δικαιώματα πρώτης προβολής σε συνδρομητική τηλεόραση των ταινιών και σειρών της NBCUniversal.

Μερικές από τις νέες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema μέσω της νέας αυτής συμφωνίας είναι: «F9: The Fast Saga», καθώς και οι οχτώ προηγούμενες ταινίες του franchise «Fast & Furious», συγκλονιστικές δραματικές ταινίες όπως «Let Him Go» με πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Oscar Kevin Costner και την εξαιρετική Diane Lane, «Every Breath You Take» με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Oscar Casey Affleck και «Archive» με πρωταγωνιστή τον ανερχόμενο σταρ του Hollywood, Theo James. Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν ακόμα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ταινίες, όπως το συγκινητικό δράμα «Land», με πρωταγωνίστρια την Robin Wright, που κάνει και το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, την πολιτική κωμωδία «Irresistible με τους Steve Carell, Rose Byrne και Chris Cooper, καθώς και το «Freaky», μια κωμωδία τρόμου με τον Vince Vaughn.

Επιπλέον, η νέα συμφωνία εξασφαλίζει πολλές οικογενειακές και παιδικές ταινίες της NBCUniversal που έχουν ξεχωρίσει, όπως τις μεγάλες επιτυχίες της DreamWorks Animation «The Boss Baby: Family Business» και «The Croods: A New Age».

Τα κανάλια της Nova θα εμπλουτιστούν και με ακόμα περισσότερες δημοφιλείς ταινίες από την τεράστια ταινιοθήκη της NBCUniversal, με τίτλους όπως «Jurassic Park», «Penguins of Madagascar» και «Over the Hedge», καθώς και με βραβευμένες με Oscar ταινίες όπως «Milk» και «Brokeback Mountain».

Μέσω της νέας συμφωνίας, η Nova επίσης εξασφάλισε μια εξαιρετική επιλογή τηλεοπτικών σειρών πρώτης προβολής, όπως το αστυνομικό δράμα «The Thing About Pam», που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα και στο οποίο πρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Oscar Renee Zellweger στην πρώτη της εμφάνιση της σε τηλεοπτική σειρά, τη σειρά ανθολογίας «Fires», με δημιουργό τον πολυβραβευμένο Tony Ayre, στην οποία πρωταγωνιστεί ένα λαμπερό καστ με σταρ, όπως οι Sam Worthington, Sullivan Stapleton, Miranda Otto και Anna Torv, το «Undeclared War» με σκηνοθέτη τον κάτοχο επτά βραβείων BAFTA Peter Kosminsky και πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Oscar Mark Rylance και τον δημοφιλή Simon Pegg, καθώς και τις νέες δραματικές σειρές «La Brea» και «Ordinary Joe».

Η Belinda Menendez, President & CRO, Global Distribution and International, NBCUniversal, δήλωσε: «Η Νova αποτελεί για μας πολύτιμο συνεργάτη και έτσι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που τόσες πολλές από τις πιο διακεκριμένες νέες ταινίες και σειρές μας θα κάνουν πρεμιέρα στα κανάλια της στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας».

Η Κική Σιλβεστριάδου, CEO Nova Media, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταλήξαμε σε μια συμφωνία με την NBCUniversal Global Distribution που θα εμπλουτίσει το περιεχόμενό μας ακόμα περισσότερο, προσφέροντας στους συνδρομητές μας μερικές από τις καλύτερες ταινίες και σειρές. Η νέα συμφωνία υπηρετεί τον στόχο μας να παραδίδουμε περιεχόμενο με μεγάλη ποικιλία και εξαιρετική ποιότητα μέσω των τεσσάρων καναλιών μας Novacinema».