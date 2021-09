Απόπειρα δολοφονίας κατά του συμβούλου του ουκρανού προέδρου, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, σημειώθηκε σε περιοχή κοντά στο Κίεβο.

Ο Σερχίι Σερίφ έπεσε θύμα επίθεσης με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ο οδηγός του, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Υποθέσεων της χώρας.

«Σήμερα, περίπου στις 10:00, έπεσαν πυροβολισμοί κατά του αυτοκινήτου του επικεφαλής προεδρικού συμβούλου, Σερχίι Σερίφ, κοντά στο χωριό Λεσνίκι. Περισσότερες από 10 σφαίρες χτύπησαν το αυτοκίνητο. Ο οδηγός του τραυματίστηκε» ανέφερε το υπουργείο του, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Sputnik.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σφαίρες χτύπησαν τον οδηγό του, ο οποίος είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση. Ο Σερίφ είναι ζωντανός και δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο της επίθεσης βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας, που πραγματοποιούν έρευνα και συλλέγουν στοιχεία.

#BREAKING: Attempted assassination of Ukraine’s President Zelensky’s Aid Serhii Shefir. 10 bullets were shot at Shefir’s car in Lisnyky village not far from Kyiv. Shefir is safe, his driver is wounded. pic.twitter.com/I3sKTegPum

— Sergej Sumlenny (@sumlenny) September 22, 2021