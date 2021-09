Συνάντηση Τσίπρα-Ιμάμογλου: «Μήνυμα για ειρήνη, διάλογο και συνεργασία των δύο λαών»

Συνάντηση με το δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρoς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι, σε μια κρίσιμη στιγμή, η επίσκεψη του δημάρχου αποτελεί πολύ σημαντικό μήνυμα για την ειρήνη, το διάλογο και τη συνεργασία των δύο λαών σε μια θετική ατζέντα κοινών πρωτοβουλιών με αφετηρία την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Met with Mayor of Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Emphasised that at a crucial moment this visit is an important message for peace, dialogue and cooperation of our peoples on the basis of a positive agenda of common initiatives in local administration and beyond. pic.twitter.com/6LPGfkClVQ

