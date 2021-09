Από την υψηλή διπλωματία στην… αργκό! Ο λόγος για τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, που κάλεσε τη Γαλλία σήμερα να «συνέλθει» και «να κάνει τη χάρη», σταματώντας, προφανώς, την κριτική της έναντι της τριμερούς συμμαχίας AUKUS.

Σε δηλώσεις του, μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν στην Ουάσινγκτον, ο Τζόνσον δήλωσε σε δημοσιογράφους:

«Νομίζω ότι είναι καιρός κάποιοι από τους πιο αγαπημένους φίλους μας σε ολόκληρο τον κόσμο να «prenez un grip» σχετικά με όλο αυτό, «Donnez-moi un break», διότι ουσιαστικά πρόκειται για ένα σπουδαίο βήμα προς τη διεθνή ασφάλεια».

Ο Τζόνσον απέδωσε, μάλιστα, στα γαλλικά τις αγγλικές φράσεις «get a grip» (δηλαδή, «ξεκόλλα», «σύνελθε») και «give me a break» («κάνε μου τη χάρη»)…

«Prenez un grip about all this and donnez-moi un break»

U.K. Prime Minister Boris Johnson brushes aside French outrage over a submarine deal hatched by Britain, the U.S. and Australia

More: https://t.co/Sr13LUJe07 pic.twitter.com/xysiAdFDOr

