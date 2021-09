Την ανάγκη να αποχωρήσουν άμεσα όλα τα ξένα στρατεύματα και οι μισθοφόροι από τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων και των τουρκικών δυνάμεων, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έγινε κατά τη διάρκεια υπουργικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η υπουργική Διάσκεψη για τη Λιβύη έγινε με τη συμμετοχή των χωρών της Διαδικασίας του Βερολίνου, όμορων Αφρικανικών κρατών και της Ελλάδας και της Ισπανίας, οι οποίες συμμετείχαν ως παρατηρητές.

«Σήμερα, στη διάσκεψη για τη Λιβύη, επιβεβαίωσα τη στήριξη των ΗΠΑ στις εκλογές της 24ης Δεκεμβρίου, την απόσυρση όλων των ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων, σύμφωνα με την απόφαση 2570 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και την ανάληψη ευθυνών μέσω της ανανέωσης της αποστολή έρευνας του ΟΗΕ» έγραψε ειδικότερα.

Today at the @UN ministerial on Libya, I affirmed U.S. support for the December 24 elections, the withdrawal of all foreign forces and mercenaries per UN Security Council Resolution 2570, and accountability via renewal of the @UN_HRC Fact Finding Mission. pic.twitter.com/HLNEvss8ek

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 22, 2021