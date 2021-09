Θύελλα αντιδράσεων στους οπαδούς του Νόβακ Τζόκοβιτς έχει προκαλέσει η παρουσία του στη Βοσνία και η συνάντηση που είχε με τον Μίλαν Γιόλοβιτς.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν διοικητής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Drina Wolves (Οι Λύκοι του Ντρίνα) οι οποίοι κατηγορούνται πως συμμετείχαν στην γενοκτονία κατά των Βόσνιων στην Σρεμπρένιτσα. Κρίθηκε ένοχος το 2017 με την κατηγορία της γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία φαίνεται πως τραβήχτηκε πέρσι και διέρρευσε τις τελευταίες ώρες από δημοσιογράφο του Sarajevo Times.

Novak Đoković in the presence of a notorious Serb commander from the Bosnian war. Milan Jolović’s unit took part in the final attack on #Srebrenica. Đoković has a history of associating with & promoting Serb extremists in various way. Honestly we need an article on the topic. pic.twitter.com/wtR8FlJmhI

— Mirza (@mirza8211) September 21, 2021