Την αξιολόγηση Ba2 για τη θυγατρική της Alpha Bank στη Ρουμανία επιβεβαίωσε ο οίκος Moody’s, αλλάζοντας το outlook σε θετικό από σταθερό.

Οπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης, το θετικό outlook συνδέεται με τη βελτίωση στο πιστωτικό προφίλ της μητρικής Alpha Bank

