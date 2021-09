Ελβετία: Συμπλοκές μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών σε κινητοποίηση κατά των μέτρων για τον κορωνοϊό στη Βέρνη – Δείτε βίντεο

Συμπλοκές ξέσπασαν απόψε στη Βέρνη, στην Ελβετία, μεταξύ της αστυνομίας και συμμετεχόντων σε μια διαδήλωση, την οποία δεν είχαν επιτρέψει οι αρχές, εναντίον των περιορισμών κατά της Covid-19, στην οποία πήραν μέρος σχεδόν 1000 άνθρωποι.

«Συγκρούσεις σημειώθηκαν στο περιθώριο της πορείας. Οι συμμετέχοντας άναψαν πυροτεχνήματα και πέταξαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων επέμβασης. Χρειάστηκε να κάνουμε χρήση πλαστικών σφαιρών», ανέφερε σε ένα τουίτ η αστυνομία της Βέρνης.

Παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών να μην διαδηλώσουν ομάδες πολιτών που αντιτίθενται στα υγειονομικά μέτρα, σχεδόν 1000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, διαπίστωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

Bern, Switzerland: Despite the

ban of the protest in Bern against the

COVID restrictions and shots of rubber

bullets by cops, thousands of peaceful

people marching towards in the city

centre of the capital. pic.twitter.com/EmzO2miHSH

— Marcko.V. PPC (@marckovvvvv) September 23, 2021