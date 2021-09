Η ΕΕ κατήγγειλε σήμερα «απαράδεκτες» δραστηριότητες κυβερνοκατασκοπείας της Ρωσίας σε βάρος ευρωπαίων πολιτικών αξιωματούχων και εξετάζει τη λήψη μέτρων για να τιμωρήσει τις δραστηριότητες αυτές.

«Ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ παρατήρησαν κακόβουλες κυβερνοδραστηριότητες, στις οποίες δόθηκε η συλλογική ονομασία «Ghostwriter», και τις συνδύασαν με το ρωσικό κράτος», υπογράμμισε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα εξ ονόματος των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

The fight against cyber attacks is crucial for European security. With EU Member States, we observed malicious cyber activities, collectively designated as #Ghostwriter. They seek to threaten our integrity,security, democratic values&principles+core functioning of our democracies https://t.co/XokFJs6NkM

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 24, 2021