Σχεδόν 60 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι πλέον επιλέξιμοι για να κάνουν μια τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer κατά του κοροναϊού, έξι μήνες μετά τη δεύτερη δόση, δήλωσε σήμερα ο Τζο Μπάιντεν, στο τέλος ενός μαραθωνίου για το ρυθμιστικό πλαίσιο που ανέδειξε τις διαιρέσεις της επιστημονικής κοινότητας για το θέμα.

Οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές συστήνουν τελικά αυτή την αναμνηστική δόση για τρεις κατηγορίες του πληθυσμού: τα άτομα των 65 ετών και άνω, τα άτομα μεταξύ 18 και 64 ετών που παρουσιάζουν παράγοντες κινδύνου να αναπτύξουν σοβαρή μορφή της νόσου (διαβήτη, παχυσαρκία), καθώς και τα άτομα που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον κοροναϊό στο πλαίσιο της εργασίας τους ή του τόπου διαβίωσής τους.

Αυτή η τελευταία κατηγορία, που είναι ευρύτατη, περιλαμβάνει κυρίως τους εκπαιδευτικούς, τους υπαλλήλους των σούπερ μάρκετ, τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, καθώς και τους φυλακισμένους και τα άτομα που φιλοξενούνται σε δομές αστέγων.

Συνολικά, 20 εκατομμύρια άνθρωποι, επιλέξιμοι να εμβολιαστούν, έκαναν τη δεύτερη δόση πριν από αρκετό καιρό και μπορούν στο εξής να κάνουν την τρίτη δόση, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

