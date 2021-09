Το ηφαίστειο που εξερράγη στα Κανάρια Νησιά άφησε πίσω του εκτεταμένες καταστροφές. Όμως, ένα σπίτι κατάφερε να μείνει όρθιο, κάνοντας πολλούς να μιλούν για θαύμα.

Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένα σπίτι να έχει κυκλωθεί από τη λάβα του ηφαιστείου το οποίο ενεργοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή.

Πάνω από 200 σπίτια έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 6.000 κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις οικίες τους.

Ο φωτογράφος Αλφόνσον Εσκαλέρο τράβηξε αυτήν την απόκοσμη φωτογραφία. Ιδιοκτήτες του είναι ένα ζευγάρι Δανών, η Ίνγκε και ο Ράνιερ Κοκ, οι οποίοι δεν το έχουν επισκεφτεί από τότε που ξεκίνησε η πανδημία.

Η Ada Monnikendam, η οποία έχτισε το σπίτι με τον σύζυγό της, είπε ότι είχε μιλήσει με το ζευγάρι που της είπε: «Παρόλο που δεν μπορούμε να πάμε τώρα, είμαστε ανακουφισμένοι που είναι ακόμα όρθιο».

Κοιτάζοντας τη φωτογραφία, η Monnikendam είπε ότι είναι «θλιβερό να ξέρεις ότι το σπίτι είναι ακόμη εκεί μόνο του χωρίς κανείς να μπορεί να το φροντίσει».

