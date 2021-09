Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά σε τρία κρατίδια της Ινδίας, πριν από την προβλεπόμενη άφιξη απόψε το βράδυ του κυκλώνα Γκούλαμπ στις ανατολικές ακτές της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο κυκλώνας, με ριπές ανέμους έως 95 χιλιόμετρα/ώρα, αναμένεται να αγγίξει έδαφος μεταξύ των παράκτιων κρατιδίων Οντίσα και Άντρα Πραντές, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας.

«Προερχόμενη από τον Κόλπο της Βεγγάλης, η καταιγίδα θα συνοδεύεται επίσης από εξαιρετικά σφοδρές βροχοπτώσεις», συμπλήρωσε το ινστιτούτο σε ένα μετεωρολογικό δελτίο.

Οι αρχές των δύο κρατιδίων που απειλούνται ζήτησαν, επομένως, από τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στις ακτές να απομακρυνθούν από τις εστίες τους προς ασφαλέστερες τοποθεσίες, την ώρα που εκατοντάδες διασώστες εστάλησαν στην περιοχή.

Winds & rain picking up just before landfall.#CycloneGulab #GulabCyclone #CycloneUpdate pic.twitter.com/9ZlNN3ONJT

— Dr. Amar Patnaik (@Amar4Odisha) September 26, 2021