Το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα, στις Κανάριες Νήσους, άνοιξε και πάλι σήμερα (26/9), σύμφωνα με την ανακοίνωση της Aena.

Πρόκειται για την διαχειρίστρια εταιρεία των ισπανικών αεροδρομίων, η οποία σε ανάρτησή της στο Twitter ανάφερε ότι το αεροδρόμιο είναι ξανά σε λειτουργία.

«Το αεροδρόμιο της Λα Πάλμα είναι ξανά σε λειτουργία. Μετά από πρόοδο στις εργασίες καθαρισμού της τέφρας, μπορεί τώρα να λειτουργήσει έχοντας πάρει έγκριση από τις αρχές ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Aena συστήνει στους ταξιδιώτες να ενημερώνονται από την αεροπορική εταιρεία τους σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους, προτού πάνε στο αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροδρόμιο είχε κλείσει το Σάββατο (25/9) λόγω της τέφρας που συσσωρεύτηκε στους διαδρόμους προσγείωσης – απογείωσης από την έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα.

Το προσωρινό αυτό «λουκέτο» συνέπεσε με την εμφάνιση νέων εστιών λάβας και την εντατικοποίηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας, που ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή.

Μάλιστα, το Ηφαιστειολογικό Ινστιτούτο των Καναρίων Νήσων ανακοίνωσε ότι δύο νέοι εκρηκτικοί αγωγοί άνοιξαν στο επίπεδο του ηφαιστείου.

Οι αρχές εκκένωσαν άλλη μία περιοχή με τους κατοίκους και τους τουρίστες να επιχειρούν να απομακρυνθούν με πλοία.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus, η λάβα έχει καταστρέψει έως τώρα 461 κτίρια και έχει καλύψει επιφάνεια 2.120 στρεμμάτων.

Significant explosive activity with #LaCumbreVieja’s two new vents at #LaPalma right now. Just listen to the loud boom at the end. pic.twitter.com/aDnV9EsbHY

— Aero (@Dedicated_Being) September 23, 2021