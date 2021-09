Παλαιστίνη: Ελεύθερη η Χαλίντα Τζαράρ έπειτα από δυο χρόνια σε φυλακή του Ισραήλ – Δείτε βίντεο

Η Χαλίντα Τζαράρ, από τις γνωστότερες μορφές του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP), αφέθηκε ελεύθερη χθες, αφού εξέτισε ποινή δύο ετών σε φυλακή του Ισραήλ.

Η κυρία Τζαράρ, 58 ετών, συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2019 από ισραηλινές δυνάμεις στο σπίτι της στη Ραμάλα, όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας επιχείρησης με στόχο διάφορες παλαιστινιακές προσωπικότητες.

Η επιχείρηση εκείνη είχε οδηγήσει στον θάνατο 17χρονης ισραηλινής σε επίθεση στη Δυτική Όχθη που ο ισραηλινός στρατός απέδωσε στο PFLP, μαρξιστικό κίνημα το οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Η Χαλίντα Τζαράρ, η οποία κατηγορήθηκε για συμμετοχή στη δραστηριότητα του PFLP, καταδικάστηκε τον Μάρτιο να εκτίσει ποινή δύο ετών φυλάκισης από ισραηλινό στρατοδικείο, αφού δήλωσε ένοχη. Λαμβανομένης υπόψη της περιόδου που είχε περάσει ήδη κρατούμενη, η αποφυλάκιση της παλαιστίνιας βουλεύτριας αναμενόταν αυτές τις ημέρες.

Palestinian leader and MP Khalida Jarrar lays flowers and cries over the grave of her daughter today after being released from Israeli prison. Jarrar’s daughter passed away while her mother was held by Israel. #FreePalestine pic.twitter.com/UJNpFWnX4K

