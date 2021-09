Στις συνομιλίες που θα έχουν αύριο 29 Σεπτεμβρίου στο Σότσι, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συζητήσουν την εμπορική και οικονομική συνεργασία των δύο χώρων, την κατάσταση στην Συρία, την Λιβύη, το Αφγανιστάν και την Υπερκαυκασία, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

September 29, #Sochi Vladimir Putin will meet with President of Turkey Recep Tayyip Erdogan https://t.co/tsdTghlIas

— President of Russia (@KremlinRussia_E) September 28, 2021