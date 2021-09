Με πάνω από 4,8 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει τον ΕΟΔΥ το ECDC  

Πάνω από 4,8 εκατομμύρια ευρώ, θα δεχτεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την αποδοχή της πρότασής του για την ενίσχυση της μοριακής διάγνωσης και γονιδιωματικής επιτήρησης COVID-19 σε πανευρωπαϊκό πρόγραμμα από το ECDC, που αποτελεί και μια δικαίωση της Διοίκησης του Οργανισμού στην εξέλιξη των εργαστηρίων δημόσιας υγείας στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόταση που έγινε αποδεκτή αφορά στην πρόσκληση του ECDC προς τα Κράτη-Μέλη (GRANR/2021/PHF/23776), με θέμα «Enhancing Whole Genome Sequencing (WGS) and/or Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) national infrastructures and capacities to respond to the COVID-19 pandemic in the European Union and European Economic Area».

Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης του ΕΟΔΥ για το Δίκτυο Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας (Κεντρικό και Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας και Κρήτης) ξεπερνά τα 4,8 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και αναλωσίμων για τη μοριακή διάγνωση και τη γονιδιωματική επιτήρηση των στελεχών του SARS-CoV-2 με τη χρήση των νεότερων τεχνικών Next Generation Sequencing (NGS) καθώς και την πρόσληψη επιστημονικού, τεχνολογικού και διοικητικού προσωπικού.

Η αποδοχή της πρότασης του ΕΟΔΥ από το ECDC αποτελεί εθνική επιτυχία καθώς θα ενδυναμώσει την ικανότητα της χώρας στην επιτήρηση και αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας. Επιπρόσθετα, οι υποδομές αυτές θα αξιοποιηθούν για τη μοριακή και γονιδιωματική επιτήρηση και τη διερεύνηση μελλοντικών επιδημιών και από άλλα παθογόνα πλην του SARS-CoV-2. Το πρόγραμμα αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα των συνεχών προσπαθειών του ΕΟΔΥ για τη συντονισμένη ενίσχυση των εργαστηριακών ελέγχων για λοιμώδη και μη λοιμώδη νοσήματα που αφορούν στη δημόσια υγεία της χώρας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Σημειώνεται επίσης ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση γίνεται στο πλαίσιο της αρχής «EU Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) η οποία ανέλαβε την εκπόνηση σχεδίου για την προετοιμασία της ΕΕ απέναντι στις παραλλαγές του SARS-CoV-2.