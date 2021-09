Μια δήλωση που θα συζητηθεί έκανε ο γνωστός αναλυτής Μεσούτ Χακί Τζασίν αναφορικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος είναι σύμβουλος για θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τζασίν να προβλέπει πόλεμο Τουρκίας και ΗΠΑ στη Συρία, επειδή οι Αμερικανοί υποστηρίζουν τους Κούρδους.

Ο σύμβουλος του Ερντογάν σημείωσε ότι η Τουρκία δεν έχει αντιδράσει μέχρι τώρα αφού αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και έχει μπροστά της εκλογές.

Ο Τζασίν είπε στο CNN Turk: «Δεν μπορούμε να εισέλθουμε στον εναέριο χώρο της Συρίας. Σε αυτή την πλευρά είναι οι Ρώσοι και στην άλλη πλευρά είναι οι Αμερικανοί. Γιατί; Επειδή οι Αμερικανοί δεν παραχώρησαν αυτή την περιοχή (που ελέγχουν οι Κούρδοι) σ’ εμάς. Ανέπτυξαν συστήματα ραντάρ Patriot εκεί. Μας απειλούν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν πώς να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η περιοχή εκεί είναι επίπεδη γη πάνω από όλα. Εάν οι Αμερικανοί τολμήσουν να πάνε σε πόλεμο μαζί μας, θα χτυπήσουμε την Αμερική. Ο κ. Πρόεδρος μας έχει ήδη πει. Ήμουν στο Προεδρικό Παλάτι όταν το είπε: «εάν εσείς (οι Αμερικανοί) δεν αποσύρετε τους στρατιώτες σας, θα ανοίξουμε πυρ εναντίον τους».

«Ο Τραμπ είπε: «ΟΚ, θα τους αποσύρω». Παρόλα αυτά, η Αμερική δεν συμμορφώθηκε με αυτή τη δέσμευση. Η Αμερική ακόμα διατηρεί τα στρατεύματά της εκεί. Αυτό θα οδηγήσει σε πόλεμο. Η Τουρκία ποτέ δεν θα αποδεχθεί παρουσία αμερικανικών ή ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορά της. Η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο», πρόσθεσε ο Τζασίν.

Turkish President’s advisor predicts a war with the US in the future, says Turkish army will hit US troops in Syria, says Turkey’s silence right now is due to economic difficulties and upcoming election. pic.twitter.com/iC6HKXwCYv

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) September 19, 2021