Την προσοχή των γυναικών, εφιστά με βίντεο στο TikΤοk, μια νεαρή κοπέλα, η οποία εξιστορεί την περιπέτεια της δίδυμης αδερφής της, την οποία άγνωστος φωτογράφιζε κρυφά, ενώ ψώνιζε με τον σύντροφό της σε ένα πολυκατάστημα.

Η κοπέλα είχε επισκεφτεί ένα κατάστημα με είδη που τα φτιάχνεις μόνος σου (DIY) όταν ξαφνικά πρόσεξε έναν άνδρα να έχει στραμμένο το κινητό του, επάνω της.

Αμέσως ο σύντροφός της, τον πλησίασε και άρχισε να τον ρωτήσει τι κάνει εκεί, για να λάβει την απάντηση πως περίμενε έναν φίλο του.

