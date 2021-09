Η λάβα του ηφαιστείου που εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας πριν από δέκα ημέρες στο νησί Λα Πάλμα, στο ισπανικό αρχιπέλαγος των Καναρίων νήσων, έφθασε εντέλει στον ωκεανό τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, φαινόμενο το οποίο ανησυχεί ειδικούς, που εξηγούν ότι είναι δυνητικά επικίνδυνο.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) από το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων (INVOLCAN). «Η ροή της λάβας έφθασε στη θάλασσα στην Πλάγια Νουέβα», διευκρίνισε το INVOLCAN μέσω Twitter.

Πλάνα που μεταδόθηκαν από περιφερειακό τηλεοπτικό δίκτυο στα Κανάρια νησιά, ισπανικό αρχιπέλαγος στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Αφρικής, εικονίζουν την πυρακτωμένη λάβα να μπαίνει στο νερό, καθώς υψώνεται μεγάλη ποσότητα ατμού.

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας τη 19η Σεπτεμβρίου.

Χθες το απόγευμα, η λάβα, η ταχύτητα της οποίας μεταβαλλόταν τις τελευταίες ημέρες και είχε σχεδόν ακινητοποιηθεί κάποια στιγμή, βρισκόταν ακόμη 800 μέτρα από τη θάλασσα και ήταν αδύνατο να προβλεφθεί το αν και το πότε θα έφθανε στον ωκεανό.

Το σμίξιμο της λάβας, λιωμένων βράχων και άλλων υλικών με θερμοκρασία 1.000 και πλέον βαθμών Κελσίου, με το νερό της θάλασσας, που έχει θερμοκρασία 20-25° Κελσίου, εγείρει ανησυχία λόγω του ότι θα σημάνει πιθανόν την έκλυση τοξικών αερίων και βλαβερών μικροσωματιδίων επικίνδυνων για τον άνθρωπο.

Για αυτόν τον λόγο οι αρχές του αρχιπελάγους επέβαλαν «ζώνη αποκλεισμού 2 ναυτικών μιλίων» γύρω από το σημείο όπου προβλεπόταν να φθάσει η λάβα στο νερό.

Τη Δευτέρα, στους κατοίκους αρκετών γειτονιών στο Ταθακόρτε, χωριό κοντά στην ακτή, δόθηκε εντολή να κλειστούν στα σπίτια τους για να προστατευθούν από τις πιθανές εκλύσεις τοξικών αερίων λόγω του ότι η λάβα έφθανε στη θάλασσα.

Η απόφαση οφειλόταν στην «πιθανότητα» το μάγμα να προκαλέσει έκλυση «αερίων πιθανόν τοξικών», εξήγησε ο Μιγκέλ Άνχελ Μορκουέντε, τεχνικός διευθυντής του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων λόγω ηφαιστειακής δραστηριότητας στα Κανάρια (PEVOLCA).

Δεν είναι ακόμη διαθέσιμα δεδομένα για την ποσότητα των τοξικών αερίων που παράγονται και το πόσο επικίνδυνη θεωρείται η κατάσταση.

Η είσοδος της λάβας στη θάλασσα καταγράφηκε μερικές ώρες αφού η ισπανική κυβέρνηση αποδέσμευσε 10,5 εκατ. δολάρια για να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες, ιδίως να εξασφαλιστεί στέγη σε όσους είδαν τη λάβα να καταπίνει τα σπίτια τους.

Κηρύχθηκε κατάσταση φυσικής καταστροφής στο νησί 85.000 κατοίκων, όπου οι ροές της λάβας κατέστρεψαν συνολικά 656 κτίρια – δεν ήταν όλα κατοικίες – και κάλυψαν κάπου 2.680 στρέμματα γης, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα γεωσκόπησης Copernicus.

Η λάβα κατέστρεψε επίσης πολλούς δρόμους. Ο Άνχελ Βίκτορ Ρότες, περιφερειάρχης στα Κανάρια, υπολόγισε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ζημιές θα ξεπεράσουν τα 400 εκατ. ευρώ και άφησε να εννοηθεί ότι λογαριάζει σε ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανοικοδόμηση.

Η έκρηξη του ηφαιστείου δεν προκάλεσε ούτε θανάτους, ούτε τραυματισμούς, πάντως κατέστησε αναγκαία την απομάκρυνση 6.000 ανθρώπων από τα σπίτια τους.

Αφότου άρχισε η εκρηκτική δραστηριότητα, από το ηφαίστειο εκλύεται τεράστια στήλη καπνού, που φθάνει σε εκατοντάδες μέτρα ύψος, καθώς επίσης και τέφρας.

Η συγκέντρωση ηφαιστειακής τέφρας προκάλεσε προβλήματα στην κίνηση των αεροσκαφών. Επτά εσωτερικές πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή, κατόπιν το αεροδρόμιο έκλεισε. Αν και επισήμως έχει ανοίξει ξανά, οι πτήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί.

Ειδικοί, σύμφωνα με το ΑΠΕ, αναμένουν ότι η φάση της εκρηκτικής δραστηριότητας μπορεί να διαρκέσει αρκετές ακόμη εβδομάδες, ως ακόμη και μήνες.

Δυο προηγούμενες εκρήξεις του ηφαιστείου στη Λα Πάλμα σημειώθηκαν το 1949 και το 1971. Είχαν προκαλέσει συνολικά τρεις θανάτους, δύο εξαιτίας της εισπνοής τοξικών αερίων.

Όπως και άλλα νησιά του αρχιπελάγους, η οικονομία στο νησί Λα Πάλμα βασίζεται στις καλλιέργειες μπανάνας και στον τουρισμό.

#volcano #LaPalmaeruption #LaPalmavolcan #LaPalma The first moments when the lava of La Palma volcano reaches the ocean, falling from the cliff. pic.twitter.com/aH7chqOr8z

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) September 29, 2021