Μητσοτάκης: Θερμή υποστήριξη στην ανοιχτή Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

Την θερμή υποστήριξή του στην ανοιχτή διαδικασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κάτα τη συνάντησή του με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, Dubravka Suica στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με την κ. Suica για τα μείζονα θέματα, ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους Ευρωπαίους πολίτες και την ανοιχτή διαδικασία της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης η οποία τους καλεί να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο για το ευρωπαϊκό αύριο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θερμή υποστήριξή του στη Διάσκεψη, τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να δίνεται άμεσο βήμα στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους, για να καταθέσουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη πολύτιμη στήριξή του σε αυτή την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της κοινής δράσης ώστε η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης να οδηγήσει σε αποτελέσματα αντιπροσωπευτικά για ολόκληρη την ΕΕ.

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης (Conference on the Future of Europe), οι Ευρωπαίοι πολίτες συμμετέχουν μέσω ψηφιακής πλατφόρμας αλλά και παράλληλα με τοπικές δράσεις και συναντήσεις στη μεγάλη αυτή συζήτηση.

Μάλιστα, στην Ελλάδα διοργανώνεται υπό τον συντονισμό του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων με τη συνεργασία των 13 Περιφερειών της χώρας και των Πανεπιστημίων και τη συμμετοχή ινστιτούτων, φορέων και αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι να μοιραστούν τις ιδέες τους για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχε από ελληνικής πλευράς η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, Μαρία Συρεγγέλα.

Μητσοτάκης: Καλεί τους νέους να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο για το ευρωπαϊκό αύριο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα social media, εγκαινιάζοντας την καμπάνια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: «Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της#FutureOfEurope .Ενθαρρύνω όλους, ειδικά τη νέα γενιά, να συμμετάσχουν».

Ευχαριστίες Suica σε Μητσοτάκη για το μήνυμά του για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Με ανάρτησή της στο twitter, η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, Dubravka Suica, ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που εγκαινίασε – μέσω δικής του ανάρτησης η οποία συνοδευόταν και από σχετικό βίντεο -την καμπάνια για τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης».

Ειδήσεις σήμερα:

Χώρισαν ύστερα από 25 χρόνια γάμου λόγω… τσακωμών για το εμβόλιο κατά της Covid- 19!

Γιατί αναμένεται άμεσα έλλειψη σε κινητά, υπολογιστές, ταμπλέτες κλπ;

Στην Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στη Βουλή η ψήφιση της Συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας