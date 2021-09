Intrasoft: Απέσπασε οκτώ βραβεία στα Business IT Excellence Awards

Η INTRASOFT International, η κορυφαία εταιρεία Πληροφορικής, απέσπασε συνολικά 8 βραβεία, συμπεριλαμβανομένης και της διάκρισης Integrator of the Year, στη φετινή επετειακή 10η έκδοση των IMPACT BITE (Business IT Excellence) Awards 2021, του πιο σημαντικού θεσμού επιβράβευσης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, και η INTRASOFT International διακρίθηκε με τα παρακάτω βραβεία:

Gold βραβείο στην κατηγορία Cloud για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ (Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης).

Gold βραβείο στην κατηγορία Big Data για την πρωτοποριακή εφαρμογή Real Time Contextual Campaign, για λογαριασμό της Alpha Bank.

Gold βραβείο στην κατηγορία Blockchain για την καινοτόμα εφαρμογή Wallee, μια Fintech εφαρμογή συναλλαγών και υποστήριξης συλλογικών κοινωνικών δράσεων σε καινοτόμα πλατφόρμα τεχνολογίας Blockchain.

Silver βραβείο στην κατηγορία Blockchain για την υλοποίηση του IP Register on Blockchain για λογαριασμό του EU Intellectual Property Office (EUIPO).

Silver βραβείο στην κατηγορία Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας για την υλοποίηση των κατανεμημένων συστημάτων AES και NCTS-P5, για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (DG TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Silver βραβείο στην κατηγορία Συμμετοχή σε R&D έργα και αξιοποίηση τους για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της Streamhandler, μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας Big Data και Analytics για λογαριασμό της Vodafone Innovus, που αποσκοπεί στην ασφάλεια, προγνωστική συντήρηση του στόλου της, ανίχνευση ανωμαλιών, βελτίωση χρόνου απόκρισης, μείωση κόστους του στόλου κ.ά.

Bronze βραβείο στην κατηγορία Συμμετοχή σε R&D έργα και αξιοποίηση τους για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της εφαρμογής QARMA, που αφορά τη χρήση business intelligence σε συνδυασμό με αλγορίθμους για εξαγωγή ποσοτικών κανόνων συσχέτισης από big data.

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την παρουσία μας στα BITE Awards 2021, σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις για όλους μας. H βράβευση μας ως Integrator of the Year καθώς και τα υπόλοιπα 7 βραβεία που λάβαμε αποτελούν αναγνώριση της συμβολής μας στον κλάδο της πληροφορικής στη χώρα μας. Η κατανόηση των αναγκών των πελατών μας, η πολύπλευρη εμπειρία μας στο χώρο και οι μοναδικές γνώσεις των ανθρώπων μας αποτελούν το τρίπτυχο της επιτυχίας της INTRASOFT, αλλά και εχέγγυο για αντίστοιχες διακρίσεις στο μέλλον.»

