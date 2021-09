Η κόντρα των δισεκατομμυριούχων για το διάστημα συνεχίζεται.

Αυτή τη φορά, ήταν ο Έλον Μασκ που έχυσε το φαρμάκι του για τον ανταγωνιστή του, Τζεφ Μπέζος, στο συνέδριο CodeCon 2021 στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Όπως αναφέρει το CNBC, ο Μασκ επανέλαβε την παλαιότερη κριτική του για τον Μπέζος, τη στιγμή που οι εταιρείες τους συνεχίζουν τη δικαστική τους διαμάχη με έπαθλο… το διάστημα.

«Νομίζω ότι έχω εκφράσει τις σκέψεις μου για το θέμα», είπε ο Μασκ την Τρίτη. «Πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιάσει την ενέργειά του στο να μπει σε τροχιά, αντί να κάνει μηνύσεις».

«Όσο καλοί κι αν είναι οι δικηγόροι σου, δεν μπορείς να φτάσεις στο φεγγάρι με μηνύσεις», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας.

«Η SpaceX έχει μεγάλο ιστορικό μηνύσεων κατά της αμερικανικής κυβέρνησης για ζητήματα προμηθειών και έχει αμφισβητήσει πολλαπλές κυβερνητικές αποφάσεις. Είναι δύσκολο να υποστηρίξει τις τρέχουσες θέσεις της για άλλους που προχωρούν σε αντίστοιχες κινήσεις βάσει αυτού του ιστορικού», έγραψε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο Μασκ δεν το άφησε να πέσει κάτω. Στράφηκε στο αγαπημένο του Twitter όπου υποστήριξε ότι η διαφορά μεταξύ των μηνύσεων του Μπέζος και εκείνων της SpaceX έγκειται στην πρόθεση.

