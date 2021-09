Η πολιτεία και η πόλη της Νέας Υόρκης, που επλήγησαν σφοδρά από την Cοvid-19, είναι οι πρώτες στις ΗΠΑ που πειραματίζονται με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών και των εκπαιδευτικών.

Από τη Δευτέρα όλο το υγειονομικό προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων της πολιτείας, σχεδόν 520.000 άνθρωποι, πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19 για να εργαστούν, σε διαφορετική περίπτωση αναστέλλεται η καταβολή του μισθού τους και κινδυνεύουν με απόλυση.

Η Δημοκρατική κυβερνήτης της πολιτείας Κάθι Χόκαλ αρχικά είχε προκαλέσει έκπληξη όταν είχε προειδοποιήσει ότι θα κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά για να αντικαταστήσει τους μη εμβολιασμένους υγειονομικούς, φοβούμενη μια χαοτική κατάσταση στα νοσοκομεία. Ωστόσο τελικά εξέφρασε την ικανοποίησή της που κανένα νοσοκομείο δεν έκλεισε λόγω έλλειψης προσωπικού.

Από τον Μάρτιο του 2020 η Covid-19 έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 56.000 ανθρώπων στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ο συνολικός πληθυσμός της πολιτείας είναι 20 εκατομμύρια, εκ των οποίων οι 34.000 μόνο στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Την απόφαση των αρχών της πολιτείας αυτής αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες. Όπως η Καλιφόρνια που καθιστά από σήμερα υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των υγειονομικών, αν και εκεί θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται και οι ανεμβολίαστοι εφόσον κάνουν κάθε εβδομάδα τεστ.

Η Χόκαλ, η οποία διαδέχθηκε τον Άντριου Κουόμο στις 25 Αυγούστου, εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για την αύξηση του ποσοστού των υγειονομικών που έχουν ανοσοποιηθεί πλήρως κατά της Covid-19, το οποίο χθες Τετάρτη έφτασε το 87%. Το ποσοστό των εμβολιασμένων εργαζομένων σε οίκους ευγηρίας που έχει λάβει μία δόση εμβολίου αυξήθηκε επίσης για να περάσει από το 71% που ήταν στις 24 Αυγούστου, στο 82% στις 20 Σεπτεμβρίου και το 92% τη Δευτέρα.

Για τη Χόκαλ, που αντιμετωπίζει ένα από τα πρώτα πολιτικά της τεστ, αυτό «αποδεικνύει ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών είναι απλώς σωστή», αν και υπήρξαν αρκετές προσφυγές στα δικαστήρια εναντίον του μέτρου, μέχρι στιγμής χωρίς αποτέλεσμα.

Στη Νέα Υόρκη υπήρχαν χθες λίγοι περισσότεροι από 3.000 υγειονομικοί που δεν είχαν εμβολιαστεί σε σύνολο 43.000, έναντι περίπου 5.000 στις αρχές της εβδομάδας και περίπου 8.000 την προηγούμενη εβδομάδα, δήλωσε ο δρ. Μίτσελ Κατς διευθυντής των υγειονομικών υπηρεσιών της πόλης.

Όμως η κατάσταση δεν είναι ίδια σε όλα τα νοσοκομεία της πολιτείας. Το νοσοκομείο του Μπάφαλο, που διαθέτει περίπου 600 κλίνες, χρειάστηκε να θέσει σε «αργία άνευ αποδοχών» περίπου το 5% του προσωπικού του, δηλαδή 167 εργαζόμενους σε σύνολο 3.303. Το ποσοστό των ανεμβολίαστων μάλιστα έφτασε το 20% στη μονάδα μακρά θεραπείας που διαχειρίζεται το νοσοκομείο στην οποία εργάζονται 474 άνθρωποι από τους οποίους περίπου 100 δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της Covid-19.

Κατά συνέπεια το νοσοκομείο αναγκάστηκε να αναβάλει μη επείγουσες επεμβάσεις και να προσαρμόσει το ωράριο λειτουργίας του. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών αποτελεί τεστ για την πόλη της Νέας Υόρκης προτού τεθεί σε ισχύ η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για τους εκπαιδευτικούς, ένα μέτρο που αναβλήθηκε ως αύριο έπειτα από δικαστική απόφαση.

«Κάντε την πρώτη δόση ή μην έρθετε να εργαστείτε τη Δευτέρα. Εσείς αποφασίζετε», έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο.

