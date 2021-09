Ισημερινός: Τουλάχιστον τριάντα νεκροί σε ταραχές που ξέσπασαν σε φυλακή – Οι έξι βρέθηκαν αποκεφαλισμένοι

Ο διευθυντής του σωφρονιστικού συστήματος του Ισημερινού ανακοίνωσε σήμερα πως ο απολογισμός των νεκρών από τις ταραχές που ξέσπασαν σε φυλακή της χώρας αυξήθηκε σε τουλάχιστον 30 και ότι οι αρχές προσπαθούν ακόμη να ανασύρουν 10 πτώματα.

Από τις αρχές της χώρας της Νότιας Αμερικής έγινε γνωστό χθες το βράδυ πως ξέσπασαν συγκρούσεις στο σωφρονιστικό κατάστημα Penitenciaria del Litoral στην επαρχία Γκουάγιας, το οποίο αποτέλεσε θέατρο αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών για τον έλεγχο της φυλακής τους τελευταίους μήνες.

Six prisoners are BEHEADED as at least 30 are killed in latest deadly jail riot in Ecuador https://t.co/bDLatEJagX

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 29, 2021