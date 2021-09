Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ ούτε θα «εξομαλύνουν», ούτε θα «αναβαθμίσουν» τις διμερείς σχέσεις με τη Συρία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα σχέδιο να «εξομαλύνει ή να αναβαθμίσει» τις διπλωματικές σχέσεις της με αυτήν του προέδρου της Συρίας, του Μπασάρ αλ Άσαντ, ούτε ενθαρρύνει άλλες χώρες να το πράξουν, τόνισε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ χθες Τετάρτη.

Το σχόλιο από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών αποτελούσε απάντηση στην ερώτηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς για το εάν και κατά πόσον η Ουάσινγκτον ενεθάρρυνε και υποστήριξε την επαναπροσέγγιση της Ιορδανίας και της Συρίας. Το Αμάν προχώρησε νωρίτερα χθες στο άνοιγμα της κυριότερης συνοριακής διέλευσης με τη συριακή επικράτεια.

Σύμφωνα με το Tweet της δημοσιογράφου του πρακτορείου -, Hümeyra Pamuk: «Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ μιλούσαν με τις συριακές αρχές μέσω διαμεσολαβητών, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών λέει: «Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε για αυτό… Ο Άσαντ δεν έχει αποκτήσει νομιμότητα στα μάτια μας και δεν τίθεται θέμα ομαλοποίησης των σχέσεων των ΗΠΑ με την κυβέρνηση τους αυτή τη στιγμή ».

Asked if U.S. was speaking w/Syrian authorities, through intermediaries, State spox says: “We have nothing to report on this….Assad has regained no legitimacy in our eyes, and there is no question of the U.S. normalizing relations with his government at this time. ”

