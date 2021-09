Ολοκληρώνεται αύριο 1η Οκτωβρίου το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Alpha Bank, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Τράπεζα επιτυγχάνει τον στόχο για αποχωρήσεις 350 – 400 εργαζομένων, καθώς ήδη πάνω από 500 εργαζόμενοι έχουν πατήσει το κουμπί εξόδου.

Το πρόγραμμα εθελουσίας της Alpha Bank ήταν στοχευμένο και σε πλήρη συνάφεια με το εν εξελίξει σχέδιο μετασχηματισμού της. Ο μετασχηματισμός αυτός που έχει ως επίκεντρο την ψηφιοποίηση των εργασιών και των προσφερόμενων προϊόντων αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε νέες προσλήψεις προσωπικού, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Τράπεζα θα προχωρήσει σταδιακά σε τουλάχιστον 200 προσλήψεις.

Με τις αποχωρήσεις από το τρέχον πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η Alpha Bank θα είναι η πρώτη που θα μειώσει το σύνολο των εργαζομένων της στην Ελλάδα κάτω των 6.000 ατόμων.

- Alpha Bank: Με υπερκάλυψη κλείνει αύριο το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου