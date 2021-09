Κάλεσμα ειδικά στη νέα γενιά να συμμετάσχει στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, απευθύνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.Εγκαινιάζοντας την καμπάνια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, ο κ. Μητσοτάκης, έκανε την εξής ανάρτηση στα social media, στα αγγλικά:«The Conference on the Future of Europe is a platform through which…

- Mητσοτάκης – Eνθαρρύνω όλους να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης appeared first on thebanker.gr.