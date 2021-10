Μια ιδιαίτερη εκστρατεία στα κοινωνικά δίκτυα έχουν ξεκινήσει Αφγανές σε όλο τον κόσμο, για να διαμαρτυρηθούν για την καταπίεση που υφίστανται οι γυναίκες στη χώρα από το καθεστώς των Ταλιμπάν.

This is the Afghan version of a headscarf. We never had the tight head covering hijab typically worn in the Arab world. #DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture pic.twitter.com/QGhtW7vhnQ — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 24, 2021



Προκειμένου να καταδείξουν ότι η μπούρκα δεν αποτελεί μέρος της κουλτούρας της χώρας τους, οι γυναίκες ντύνονται με παραδοσιακές αφγανικές φορεσιές και αναρτούν τις φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα με το hashtag #DoNotTouchMyClothes («Μην αγγίζετε τα ρούχα μου»).

« Afghan women have started an online campaign to protest the Taliban’s female dress code by posting photos with traditional clothes and use » #DoNotTouchMyClothes , #AfghanistanCulture and #AfghanWomen tags.

Via #WomensArt pic.twitter.com/oKTH7U79Ei — Anette Jørgensen (@AnetteJrgensen3) September 22, 2021



Όλα ξεκίνησαν όταν η Μπαχάρ Τζαλαλί, επισκέπτρια αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Loyola του Μέριλαντ είδε ανήμερα της 11ης Σεπτεμβρίου φωτογραφίες εκατοντάδων γυναικών στην Καμπούλ, ντυμένες από την κορφή ως τα νύχια με μαύρα πέπλα και μακριά φορέματα, στο πλαίσιο διαδήλωσης υπέρ των Ταλιμπάν.

«Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μου ότι η κουλτούρα μας, η κληρονομιά μας δεχόταν επίθεση», δήλωσε στους Times της Νέας Υόρκης η 46χρονη Τζαλάλι σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Μια από τις μεγαλύτερές μου ανησυχίες αυτή τη στιγμή, που οι Ταλιμπάν ήρθαν ξανά στην εξουσία, είναι για την αφγανική εθνική κυριαρχία, την αφγανική ταυτότητα, την αφγανική κληρονομιά. Ακόμη και πριν την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, τα 43 χρόνια του πολέμου είχαν πραγματικά μεταμορφώσει την κουλτούρα μας σε σημείο που να έχουν χαθεί πολύ σημαντικά στοιχεία της».

Έτσι, αισθάνθηκε υποχρεωμένη να αντιδράσει και το έκανε αναρτώντας στο Twitter μια φωτογραφία της από το 2005, στην οποία φορά ένα παραδοσιακό πράσινο φόρεμα με περίπλοκα κεντήματα, το οποίο είχε φορέσει στον πρώτο της γάμο.

«Έτσι μοιάζει η αφγανική κουλτούρα», έγραψε.

This is Afghan culture. I am wearing a traditional Afghan dress. #AfghanistanCulture pic.twitter.com/DrRzgyXPvm — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021



Στη συνέχεια, ανάρτησε άλλη μια φωτογραφία, αυτή τη φορά από την εποχή που ήταν έφηβη, όπου φορά ένα μπλε φόρεμα με χρυσά κεντήματα των «κούτσι» και το οποίο «φορούσαν οι νομάδες του Αφγανιστάν. Οι γυναίκες κούτσι φορούν αυτό το φόρεμα καθημερινά», εξήγησε στους Times.

This is another traditional Afghan dress from a different part of Afghanistan. I was a teenager in this pic. We will not let our culture to be appropriated by those who want to erase us. #DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture pic.twitter.com/dMwnBS7vuT — Dr. Bahar Jalali (@RoxanaBahar1) September 12, 2021



Δεν περίμενε τα tweets της να γίνουν viral, όμως πλέον ελπίζει ότι θα καταστούν η αφορμή ο πλανήτης να μάθει περισσότερα για τον πολιτισμό της πατρίδας της. «Η πραγματική κουλτούρα του Αφγανιστάν είναι χρωματιστή και ζωηρή και ζωντανή και γεμάτη κίνηση και έχει στόχο να γιορτάσει τη ζωή», τόνισε.

Traditional colourful dresses from across Afghanistan at my Henna Night celebration. This is our culture.#DoNotTouchMyClothes #AfghanistanCulture pic.twitter.com/JCIX1DphK9 — Rabia Nasimi (@RabiaNasimi) September 28, 2021



Πολλές ακόμη γυναίκες ακολούθησαν το παράδειγμά της, μεταξύ των οποίων και η Ζαρίφα Γαφάρι, μια ακτιβίστρια που έγινε μια από τις πρώτες δημάρχους του Αφγανιστάν σε ηλικία 26 ετών το 2019 και η οποία είχε φορέσει την παραδοσιακή φορεσιά της στο Geneva PeaceTalks.

With my traditional colorful dress and a powerful msg from every part of my country representing Afghanistan in particular Afghan women at #GenevaPeaceTalks pic.twitter.com/owmbK8qsnt — Zarifa Ghafari (@Zarifa_Ghafari) September 21, 2021



«Είναι σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε και να δείξουμε πώς μοιάζουν πραγματικά οι γυναίκες στο Αφγανιστάν», έγραψε η Γαφάρι στους Times. «Οι Ταλιμπάν προσπαθούν να διαγράψουν τη γυναικεία παρουσία – να τις σβήσουν από τους δρόμους, από τα σχολεία, από τη δουλειά, από την κυβέρνηση».

«Είμαστε πολλά περισσότερα από τα ρούχα μας, όμως η μητέρα μου, η γιαγιά μου και οι προηγούμενες γενιές φορούσαν αντίστοιχα φορέματα με φωτεινά χρώματα. Αυτή είναι η όμορφη κληρονομιά μας, η πλούσια κουλτούρα μας, η χαρά της ζωής μας».

Όπως τόνισαν οι γυναίκες που μίλησαν στους Times, η επιστροφή της μπούρκας δεν είναι πρωτίστως στιλιστικό ζήτημα, αλλά καταδεικνύει τη γενικότερη κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Ταλιμπάν για τον έλεγχο των γυναικών.

This is how Afghan women dress#DoNotTouchMyClothes #AfghanCulture #AfghanWomen pic.twitter.com/0E2iKIW2Ln — Sophia Moruwat (@SophiaMoruwat) September 13, 2021



Παρά την προσπάθειά τους να πείσουν ότι αυτή τη φορά είναι πιο ευέλικτοι, οι Ταλιμπάν εξακολουθούν να μην έχουν επιτρέψει την επιστροφή των γυναικών στα σχολεία, ενώ έχει γίνει ξεκάθαρο ότι δεν θα κάνουν μαθήματα μαζί με τους άνδρες συμμαθητές τους.

View this post on Instagram A post shared by MarjanBeauté 🇦🇫 (@marjanbeaute)

