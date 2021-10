Την αποκάλυψη ότι σε ηλικία εννέα ετών έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, έκανε η Γκλόρια Εστέφαν, μιλώντας στο πλαίσιο της σειράς «Red Table: The Estefans» στο Facebook, όπου συμμετείχαν επίσης η ανιψιά της, Λίλι και η κόρη της, Έμιλι.

Η διάσημη τραγουδίστρια ανέφερε ότι θύτης ήταν ένας δάσκαλός της σε μουσικό σχολείο και, μάλιστα, είπε ότι ήταν μακρινός συγγενής, ένα πρόσωπο το οποίο εμπιστευόταν η μητέρα της.

«Το 93% των κακοποιημένων παιδιών γνωρίζουν και εμπιστεύονται τους θύτες. Και το γνωρίζω, γιατί υπήρξα κι εγώ ένα από αυτά», τόνισε η 64χρονη τραγουδίστρια.

«Ήταν σε θέση εξουσίας, γιατί η μητέρα μου με είχε βάλει στο μουσικό του σχολείο και άρχισε αμέσως να της λέει πόσο ταλαντούχα ήμουν και πόσο χρειαζόμουν ιδιαίτερα προσοχή και εκείνη ένιωθε τυχερή, που εκείνος επικεντρωνόταν σε μένα. Το έθετε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, λέγοντας ‘είσαι τόσο καλή σε αυτό, άσε με να σε μάθω τα πάντα’. Και στη συνέχεια, ξεκινά σιγά-σιγά και συνεχίζει πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας την συγκλονιστική αποκάλυψή της, η Γκλόρια Εστέφαν ανέφερε ότι γνώριζε πως βρισκόταν σε επικίνδυνη θέση και πως αν και προσπάθησε να τον απομακρύνει, δεν τα κατάφερε, καθώς την απειλούσε πως θα γινόταν βίαιος, αν μιλούσε.

Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να απειλήσει ότι θα σκοτώσει την μητέρα της.

«Αντιστάθηκα και του είπα, ‘αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, δεν μπορείς να το κάνεις’ και μου είπε ‘ο πατέρας σου είναι στο Βιετνάμ και η μητέρα σου μόνη και θα τη σκοτώσω αν της το πεις’. Ήξερα ότι ο άνδρας ήταν παρανοϊκός και γι’ αυτό πίστεψα ότι θα μπορούσε πράγματι να βλάψει τη μητέρα μου», τόνισε χαρακτηριστικά η Εστέφαν.

Η διάσημη τραγουδίστρια περιέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε και αποκάλυψε τα πάντα στη μητέρα της, στις 3 το πρωί. Η αστυνομία συμβούλεψε τότε τη μητέρα της να μην απαγγείλει κατηγορίες, με την δικαιολογία πως η όλη ακροαματική διαδικασία θα ήταν τραυματική για το παιδί της.

«Και αυτό είναι κάτι για το οποίο νιώθω άσχημα, γνωρίζοντας ότι θα πρέπει να υπήρχαν κι άλλα θύματα», είπε η ίδια. Μάλιστα, αποκάλυψε πως ο ίδιος άνθρωπος είχε κακοποιήσει μια θεία της, όσο ακόμη η οικογένειά της ζούσε στην Κούβα.

