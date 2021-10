Πίσω στην δεκαετία του 70; – K.Rogoff

Kenneth Rogoff

CAMBRIDGE – Με την καταστροφική έξοδο των Ηνωμένων Πολιτειών από το Αφγανιστάν, οι παραλληλισμοί μεταξύ της δεκαετίας του 2020 και της δεκαετίας του 1970 συνεχίζουν να αυξάνονται. Έχει γίνει πολύ πιο πιθανή μια διαρκής περίοδος υψηλού πληθωρισμού;

Μέχρι πρόσφατα, θα έλεγα ότι οι πιθανότητες ήταν σαφώς αντίθετες. Τώρα, δεν είμαι τόσο σίγουρος, ειδικά αν κοιτάξω μπροστά μερικά χρόνια. Πολλοί οικονομολόγοι φαίνεται να βλέπουν τον πληθωρισμό ως ένα καθαρά τεχνοκρατικό πρόβλημα και οι περισσότεροι κεντρικοί τραπεζίτες θα ήθελαν να το πιστεύουν. Στην πραγματικότητα, οι ρίζες του διαρκούς πληθωρισμού προέρχονται κυρίως από προβλήματα πολιτικής οικονομίας και εδώ ο μακρύς κατάλογος των ομοιοτήτων μεταξύ της δεκαετίας του 1970 και του σήμερα είναι ανησυχητικός.

Στις ΗΠΑ, μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ αμφισβητεί τα θεσμικά πρότυπα (ο Ρίτσαρντ Νίξον ήταν η έκδοση της δεκαετίας του 1970), ένα απόλυτα αξιοπρεπές άτομο αναλαμβάνει καθήκοντα (τότε, ο Τζίμι Κάρτερ). Στο εξωτερικό, οι ΗΠΑ υφίστανται μια ταπεινωτική ήττα από έναν πολύ ασθενέστερο, αλλά πολύ πιο αποφασισμένο αντίπαλο (Βόρειο Βιετνάμ τη δεκαετία του 1970, οι Ταλιμπάν σήμερα).

Όσον αφορά το οικονομικό μέτωπο, η παγκόσμια οικονομία υφίσταται παρατεταμένη επιβράδυνση της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την επιστημονική έκθεση της οικονομολόγου του Northwestern University, Robert Gordon για την καινοτομία και την ανάπτυξη, The Rise and Fall of American Growth, η δεκαετία του 1970 σηματοδοτεί μια καμπή στην οικονομική ιστορία των ΗΠΑ, χάρη στην απότομη επιβράδυνση της σημαντικής οικονομικής καινοτομίας. Σήμερα, ακόμη και αν οι απαισιόδοξοι της παραγωγικότητας υποτιμούν κατάφωρα τα εκπληκτικά οφέλη που θα φέρει η επόμενη γενιά βιοτεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, ένα μεγάλο μέρος διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη της παραγωγικότητας επιβραδύνεται στον εικοστό πρώτο αιώνα και τώρα η πανδημία φαίνεται να προκαλεί έναν άλλο βαρύ χτύπημα.

Η παγκόσμια οικονομία υπέστη ένα τεράστιο σοκ προσφοράς στη δεκαετία του 1970, καθώς οι χώρες της Μέσης Ανατολής αύξησαν μαζικά την τιμή του πετρελαίου που χρέωσαν στον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα, ο προστατευτισμός και η υποχώρηση από τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί εξίσου αρνητικό σοκ προσφοράς.

Τέλος, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και του 1970, οι τεράστιες αυξήσεις στις κρατικές δαπάνες δεν συνδυάστηκαν με υψηλότερους φόρους στους πλούσιους. Οι αυξήσεις των δαπανών προήλθαν εν μέρει από τα προγράμματα της «Μεγάλης Κοινωνίας» του Προέδρου των ΗΠΑ Lyndon B. Johnson τη δεκαετία του 1960, τα οποία αργότερα ενισχύθηκαν από το αυξανόμενο κόστος του πολέμου του Βιετνάμ. Πρώτα ο Τζόνσον και στη συνέχεια ο Νίξον ήταν απρόθυμοι να αυξήσουν τους φόρους για να πληρώσουν αυτά τα έξοδα, φοβούμενοι την απώλεια της πολιτικής υποστήριξης. Τα τελευταία χρόνια, πρώτα οι φορολογικές περικοπές του Τραμπ, στη συνέχεια η ανακούφιση από καταστροφές που σχετίζονται με την πανδημία, και τώρα προοδευτικά σχέδια για την επέκταση του δικτύου κοινωνικής ασφάλισης έχουν πλήξει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Τα σχέδια χρηματοδότησης αυτών των δαπανών αυξάνοντας τους φόρους μόνο στους πλούσιους πιθανότατα θα είναι πολύ μικρά.

Είναι αλήθεια ότι παρά όλες αυτές τις ομοιότητες, οι σημερινές ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες αποτελούν προπύργιο κατά του πληθωρισμού, έτοιμες να αυξήσουν τα επιτόκια εάν οι πληθωριστικές πιέσεις φαίνεται να ξεφεύγουν. Στη δεκαετία του 1970, μόνο λίγες χώρες είχαν ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες, και στην περίπτωση των ΗΠΑ, δεν λειτουργούσε σαν μία, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό με μαζική νομισματική επέκταση. Σήμερα, οι σχετικά ανεξάρτητες κεντρικές τράπεζες αποτελούν τον κανόνα σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Είναι επίσης αλήθεια ότι τα σημερινά εξαιρετικά χαμηλά παγκόσμια πραγματικά επιτόκια παρέχουν στις κυβερνήσεις των πλούσιων χωρών πολύ περισσότερα περιθώρια να αντιμετωπίσουν ελλείμματα από ό, τι είχαν στη δεκαετία του 1970.

Από την άλλη πλευρά, οι προκλήσεις της παροχής γήρανσης του πληθυσμού έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολες τις τελευταίες πέντε δεκαετίες (τουλάχιστον στις προηγμένες οικονομίες και την Κίνα). Τα μη χρηματοδοτούμενα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα αποτελούν αναμφισβήτητα πολύ μεγαλύτερη απειλή ποσοτικά για τη φερεγγυότητα του κρατικού προϋπολογισμού από το χρέος. Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές πιέσεις για την αύξηση των κρατικών δαπανών και των μεταβιβάσεων έχουν ξεσπάσει σε όλο τον κόσμο, καθώς η ανισότητα γίνεται πολιτικά πιο έντονη για πολλές χώρες και βελτιώνει την ανάπτυξη λιγότερο. Και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών απειλών σχεδόν σίγουρα θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στους προϋπολογισμούς και θα επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Η απότομη αύξηση των χρεών της κυβέρνησης θα κάνει αναπόφευκτα πιο οδυνηρό πολιτικά για τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα ονομαστικά επιτόκια εάν τα παγκόσμια πραγματικά επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται. Τα υψηλά χρέη είναι ήδη ένας λόγος για τον οποίο ορισμένες κεντρικές τράπεζες σήμερα θα διστάσουν να αυξήσουν τα επιτόκια εάν και όταν επέλθει ομαλοποίηση μετά την πανδημία. Το ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχει επίσης αυξηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είναι ίσως ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι εκτεταμένες ιδιωτικές αθετήσεις θα είχαν τελικά τεράστιο δημοσιονομικό αντίκτυπο μέσω χαμηλότερης είσπραξης φόρων και υψηλότερου καθαρού κόστους κοινωνικής ασφάλισης.

Πριν γίνουμε πολύ απαισιόδοξοι, ας θυμηθούμε ότι τη δεκαετία του 1970 ακολούθησαν οι δεκαετίες του 1980 και 1990 και μια μεγάλη αναβίωση στην ανάπτυξη της προηγμένης οικονομίας, ακόμη και αν δεν ήταν τόσο περιεκτική όσο θα ήθελαν να επιτύχουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής. Και πάλι, η δεκαετία του 2030 είναι πολύ μακριά.

Οι σημερινές οικονομικές προκλήσεις είναι σίγουρα επιλύσιμες και δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο ο πληθωρισμός πρέπει να αυξηθεί. Κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες σήμερα, όπως ο Τζέι Πάουελ από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και η Κριστίν Λαγκάρντ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απέχουν πολύ από τον εύπλαστο πρόεδρο της Fed, Άρθουρ Μπερνς, τη δεκαετία του 1970. Και οι δύο έχουν υπέροχο προσωπικό για να τους υποστηρίξουν. Ωστόσο, όλες οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν συνεχείς πιέσεις και είναι δύσκολο για αυτούς να παραμείνουν μόνοι τους επ ‘αόριστον, ειδικά εάν οι πολιτικοί γίνουν αδύναμοι και απελπισμένοι.

Η ταπεινή ήττα της Αμερικής στο Αφγανιστάν είναι ένα μεγάλο βήμα προς την αναδημιουργία της τέλειας καταιγίδας που οδήγησε σε αργή ανάπτυξη και πολύ υψηλό πληθωρισμό της δεκαετίας του 1970. Πριν από μερικές εβδομάδες, ένας μικρός πληθωρισμός φαινόταν σαν ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα. Τώρα, οι κίνδυνοι και τα στοιχήματα είναι υψηλότερα.

Kenneth Rogoff, a former chief economist of the International Monetary Fund, is Professor of Economics and Public Policy at Harvard University.

Copyright: Project Syndicate, 2021.

www.project-syndicate.org