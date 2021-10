Απίστευτος τύπος στη Φλόριντα αιχμαλώτισε αλιγάτορα μέσα σε έναν… κάδο σκουπιδιών – Δείτε το viral βίντεο

Ήρθε αντιμέτωπος με… αλιγάτορα στη Φλόριντα και κατάφερε να κάνει την ηρωική κίνηση και να τον παγιδεύσει, με αφοπλιστική άνεση και ταχύτητα, μέσα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο Αμπντούλ Τζιν Μαλίκ εθεάθη σε βίντεο να αιχμαλωτίζει έναν ζωντανό αλιγάτορα σε κάδο απορριμμάτων.

Στο βίντεο ακούγονται χειροκροτήματα και ζητωκραυγές από θεατές που εντυπωσιάστηκαν από τη «μάχη».

Πολύ γρήγορα το βίντεο έγινε viral, με τους χρήστες να προχωρούν σε διθυραμβικά σχόλια για την εξυπνάδα και την ψυχραιμία με την οποία χειρίστηκε μια επικίνδυνη κατάσταση.

This Florida Man has won the internet for the Month of September pic.twitter.com/PB9dIMDkOS

