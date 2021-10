Λα Πάλμα: Νέο ποτάμι λάβας από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα – Εντυπωσιακές εικόνες από το διάστημα

Ένας νέος αγωγός άνοιξε στο ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα στο νησί Λα Πάλμα της Ισπανίας, εκτοξεύοντας ένα μεγάλο ρεύμα λάβας. Οι επιστήμονες λένε ότι η ρωγμή είναι μια νέα «εστία έκρηξης» και υπάρχουν φόβοι για το πού θα πάει το ποτάμι διάπυρης λάβας.

Το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα έχει ήδη εκτοξεύσει 80 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μάγματος, από τότε που εισήλθε σε εκρηκτική δραστηριότητα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, έγινε γνωστό από τις αρχές.

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, η νέα αυτή εκροή ξεκίνησε γύρω στις 02.30 τοπική ώρα, μετά την εμφάνιση ενός νέου ανοίγματος στο πλαϊνό τμήμα του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα, στο αρχιπέλαγος των Καναρίων.

Σε βίντεο που τραβήχτηκαν από ψηλά και ανήρτησαν στο διαδίκτυο το Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας των Καναρίων διακρίνεται ένα εντυπωσιακό ποτάμι διάπυρης λάβας να ανοίγει δρόμο στο καμένο έδαφος.

Ο αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας Τόμας Πεσκέτ μοιράστηκε μια εικόνα της έκρηξης όπως φαίνεται από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Απέναντι στη μαυρίλα του Ατλαντικού Ωκεανού, η λαμπερή πορτοκαλί λάμψη είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή», έγραψε ο Πεσκέτ σε ένα tweet.

