Η έρημος είναι σπαρμένη με αυτοσχέδιους – συχνά ομαδικούς – τάφους. Πτώματα χωρίς όνομα έχουν θαφτεί ή πεταχτεί στις ερημιές, έρμαια αρπακτικών που συχνά δεν έχουν αφήσει πίσω τους τίποτα άλλο πέρα από ματωμένα ρούχα.

Σε ολόκληρο το Μεξικό, μητέρες περιπλανιούνται κάτω από τον καυτό ήλιο, σκάβουν τη γη και ψάχνουν τη βαριά οσμή της αποσύνθεσης, ελπίζοντας πως θα βρουν ένα σημάδι που θα δώσει τέλος στην αγωνία τους.

Ρεπορτάζ των Times της Νέας Υόρκης κατέγραψε την αναζήτησή τους, καθώς επίσης και τα ίχνη των άγνωστων νεκρών που έχουν εντοπιστεί.

Nearly 100,000 people have disappeared in Mexico as the country grapples with a long drug war and inexorable murder rates. Often, all that can be found of the missing is an empty casing of a person: a bloodied sweatshirt, a frilly top, a tattered dress. https://t.co/BeNvcSrN6z

