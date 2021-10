Epsilon Net: World Woman Leader of Information Technology η Βασιλική Αναγνώστου

Διεθνή αναγνώριση ως «World Woman Leader of Information Technology» έλαβε η γενική διευθύντρια και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος της Epsilon Net, κ. Βασιλική Αναγνώστου, από την υφυπουργό Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στα βραβεία «Who is Who International Awards».

Η υψηλού κύρους εκδήλωση των βραβείων, με τίτλο «Ελλάδα, ο Κόσμος Όλος», πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, και την υποστήριξη ισχυρών θεσμικών συνεργατών, όπως η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) και η Britishpedia.

Πρόκειται για μια διάκριση που αποτελεί αναγνώριση της προσωπικής φιλοσοφίας, του οράματος και της συνολικής πορείας της κ. Αναγνώστου στον κλάδο τεχνολογίας και πληροφορικής, καθώς στόχοι του θεσμού είναι η ανάδειξη των διαπρεπών απανταχού Ελλήνων και ανθρώπων που αποτελούν έμπνευση, και συμβάλουν στην ενίσχυση της δημιουργίας, της ικανότητας και του ήθους στην επιχειρηματικότητα, την ηγεσία, την επιστήμη, την τέχνη και τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και η αναπτέρωση του ηθικού και του επαναπροσδιορισμού της παγκοσμιότητας του Ελληνισμού.

Η κ. Βασιλική Αναγνώστου, γενική διευθύντρια και αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος της Epsilon Net, παραλαμβάνοντας το βραβείο, δήλωσε σχετικά: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή για τη βράβευσή μου ως World Woman Leader of Information Technology από τα Who is Who International Awards. Είμαι ιδιαίτερα τυχερή που έχω δίπλα μου ανθρώπους που με στηρίζουν, που ενισχύουν το πάθος μου για την τεχνολογία και τη βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας.

»Ευχαριστώ την οικογένεια μου, την επί 20 χρόνια επαγγελματική μου οικογένεια, την Epsilon Net, καθώς και τους 800 εργαζόμενους του Ομίλου, όλους μαζί και κάθε έναν ξεχωριστά, για το πάθος, τα χαμογέλα, τη δημιουργικότητά τους και για όλες τις διακρίσεις που έχουμε πετύχει όλοι ΜΑΖΙ. Ιδιαίτερα, όμως, ευχαριστώ τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο της Epsilon Net, μέντορα και εμπνευστή μου, κ. Ιωάννη Μίχο, για όλη αυτή τη συναρπαστική διαδρομή».

Η διεθνής αναγνώριση της κ. Αναγνώστου έρχεται να προστεθεί σε πλήθος διακρίσεων και βραβείων πανελλαδικού και ευρωπαϊκού βεληνεκούς του Ομίλου Epsilon Net, με κορυφαίες τις διακρίσεις Best Workplace Europe και Software House of the Year 2021.

