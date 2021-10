Η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε ότι έβγαλε έναν άνδρα από ένα ύποπτο όχημα που είχε σταθμεύσει μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά έπειτα από 19 μήνες, λόγω της πανδημίας, οι εννέα δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου μετέχουν δια ζώσης από χθες στις συνεδριάσεις και σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, ήταν προγραμματισμένο να ακούσουν τα επιχειρήματα των δικηγόρων σε δύο υποθέσεις που αφορούν το κοινό ποινικό δίκαιο.

«Ο άνδρας συνελήφθη. Όλοι είναι ασφαλείς» ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία του Καπιτωλίου γνωστοποίησε το περιστατικό με ανάρτηση στο Twitter και πρόσθεσε αργότερα ότι ένας αστυνομικός έβγαλε τον οδηγό από ένα αυτοκίνητο SUVΣ και τον συνέλαβε.

BREAKING: One of our teams just moved in and extracted the man from the SUV. The man is in custody. Everyone is safe. pic.twitter.com/p7J8Hy2oym

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 5, 2021