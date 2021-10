Μεγάλα προβλήματα, προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στο Λονδίνο, στη διάρκεια της νύχτας, που είχαν σαν αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και καταστήματα, ενώ σταμάτησε να λειτουργεί και ο υπόγειος σιδηρόδρομος.

Βίντεο δείχνουν τους οδηγούς να οδηγούν αργά στους πλημμυρισμένους δρόμους ενώ πολυτελή καταστήματα πλημμύρισαν με τις αποχετεύσεις να έχουν κατακλυστεί από τα νερά της βροχής.

Flooding overnight here’s a snap from Knightsbridge at 5am this morning @BBCRadioLondonpic.twitter.com/PoOTRl4pLv

— Greg McKenzie (@GregMcTweets) October 5, 2021