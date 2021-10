Στη λίστα με τις χώρες που εμβολιάζουν για τρίτη φορά τους πολίτες άνω των 65 ετών και όσα άτομα έχουν υποκείμενα νοσήματα εντάσσεται η Πορτογαλία.

Όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (4/10) ο υπουργός Υγείας της χώρας, Αντόνιο Σάλες, η τρίτη δόση θα χορηγείται μόνο έπειτα από έξι μήνες μετά την δεύτερη και αφορά άτομα που ανήκουν στις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι τρόφιμοι γηροκομείων και όσοι είναι άνω των 80 ετών.

Θυμίζουμε ότι η Πορτογαλία έχει τον υψηλότερο ρυθμό εμβολιασμού, με το 85% του συνολικού πληθυσμού της να είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Μάλιστα, ήδη από τον περασμένο μήνα χορηγεί αναμνηστική δόση του εμβολίου σε όσους είναι άνω των 16 ετών και έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) πρότεινε τις προηγούμενες ημέρες τη χορήγηση μιας τρίτης δόσης του εμβολίου της Pfizer-BioNTech ή της Moderna σε όσους έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά άφησε στις χώρες – μέλη να αποφασίσουν οι ίδιες αν η τρίτη δόση θα χορηγηθεί και στον ευρύτερο πληθυσμό.

Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, η αναμνηστική δόση πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον 28 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, λέει ο οργανισμός.

Η σύσταση βασίστηκε σε μελέτες που δείχνουν ότι μια επιπλέον δόση εμβολίου οδηγεί στην παραγωγή αντισωμάτων για τον κοροναϊό σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω μεταμόσχευσης.

«Αν και δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι η ικανότητα παραγωγής αντισωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς προσφέρει προστασία έναντι της Covid-19, η επιπλέον δόση είναι αναμενόμενο να αυξάνει τα επίπεδα προστασίας σε ορισμένους τουλάχιστον ασθενείς» επισημαίνει η ανακοίνωση.

‼️ EMA conclusion: 3rd doses of #COVID19vaccines Comirnaty & Spikevax may be given to people with severely weakened immune systems, at least 28 days after their 2nd dose.

👉https://t.co/v0jiuKbum2 pic.twitter.com/mUHRhru35r

— EU Medicines Agency (@EMA_News) October 4, 2021