Τρόμος κατά την απογείωση: Αεροπλάνο παίρνει φωτιά αφού χτύπησε πουλί στο αεροδρόμιο του Νιού Τζέρσεϊ – Δείτε βίντεο

Μια τρομακτική εμπειρία έζησαν οι επιβάτες της πτήσης της Spirit Airlines από την Ατλάντικ Σίτι με προορισμό το Φορτ Λόντερντεϊλ. Το αεροσκάφος την ώρα που επιτάχυνε για να απογειωθεί χτύπησε ένα «μεγάλο πουλί», με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ABC News από το αεροπλάνο άρχισαν να βγαίνουν καπνοί και φλόγες, ενώ οι επιβάτες αναγκάστηκαν να το εκκενώσουν από τη φουσκωτή τσουλήθρα διάσωσης στην μπροστά πόρτα.

A Spirit Airlines flight from Atlantic City hit a “large bird” while accelerating for takeoff, causing damage to the engine and forcing passengers and crew to evacuate, according to the airline.

Το περιστατικό αναφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, με την αεροπορική εταιρεία να ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι “επαινούν” το πλήρωμά τους “για την ταχεία και ασφαλή αντιμετώπιση της κατάστασης”. Σύμφωνα με την ανακοίνωση δυο από τους επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι επισκέπτες έλαβαν πλήρεις επιστροφές χρημάτων, ένα μελλοντικό κουπόνι ταξιδιού και την επιλογή να ταξιδέψουν στο Φορτ Λόντερντεϊλ με άλλο αεροπλάνο.

“Το Spirit A320 αναχωρούσε από το ACY για το Ft. Lauderdale, Florida. Περίπου στις 5:49 μ.μ., ο κινητήρας του αεροσκάφους πήρε φωτιά στον διάδρομο 13-31. Στο αεροπλάνο βρισκόντουσαν 109 άτομα: 102 επιβάτες και 7 μέλη του πληρώματος. Όλοι απομακρύνθηκαν με επιτυχία από το αεροπλάνο. Προς το παρόν, έχουμε 2 αναφορές για μικρούς τραυματισμούς που απαιτούσαν ιατρική μεταφορά. Δεν αναφέρονται άλλοι τραυματισμοί. Το αεροδρόμιο είναι προς το παρόν κλειστό. Το αεροπλάνο εξακολουθεί να βρίσκεται στον διάδρομο, αλλά η φωτιά έχει σβήσει. Το αεροπλάνο θα παραμείνει εκεί εν αναμονή της έρευνας από το NTSB & το FAA ».

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, έγραψε στο Twitter ότι «δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί».

We’re closely monitoring an aircraft incident that happened tonight at @ACYAirport. All passengers and crew were successfully evacuated off the plane, and no serious injuries reported. The airport has reopened.

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) October 3, 2021