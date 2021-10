Νέο μήνυμα από το Facebook: Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης, εργαζόμαστε για τον εντοπισμό σφαλμάτων

Πάνω από πέντε ώρες έχουν περάσει από το μεγαλύτερο κρασάρισμα στην ιστορία του Facebook και η εταιρεία δημοσίευσε ένα νέο μήνυμα, με το οποίο απολογείται για το μπλακ άουτ.

Σε ανάρτηση του επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Mike Schroepfer, στο Τwitter, ζητείται «συγγνώμη σε όλους όσοι επηρεάζονται από τις διακοπές των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Facebook».

«Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης και οι ομάδες εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αποκατάστασή τους όσο το δυνατόν γρηγορότερα», προστίθεται στο μήνυμα.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021