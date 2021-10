Μία αποκαλυπτική ανάρτηση έκανε ο Έντουαρντ Σνόουντεν στον απόηχο του πρόσφατου μπλακ άουτ του Facebook και των σημαντικών αποκαλύψεων για τη λειτουργία και τη δράση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον αυτοεξόριστο στη Ρωσία ειδικό ασφαλείας υπολογιστών, η αντίδραση Ζάκερμπεργκ στις κατηγορίες της πρώην product manager στην ομάδα παραπληροφόρησης στο Facebook, Φράνσις Χόγκεν, ότι η εταιρεία βάζει το κέρδος πάνω από την ασφάλεια των χρηστών, ήταν να παρουσιάσει το Facebook ως «θύμα», ζητώντας από το Κογκρέσο να επιβάλει περιορισμό στη χρήση του διαδικτύου από εφήβους, υποχρεωτικές διαδικασίες ταυτοποίησης και περιορισμό της ιδιωτικότητάς τους.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Σνόουντεν επεσήμανε: «Από το 2004, το Facebook ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για το νόμο ή ‘κοινωνικά μεγέθη’. Μην την πατήσετε. Ο Ζάκερμπεργκ προτείνει δράση του Κογκρέσου τώρα, μόνο επειδή είναι πεπεισμένος ότι το αποτέλεσμα θα τον εξυπηρετήσει – μετρίως θα εμποδίσει το πανίσχυρο Facebook, αλλά θα συντρίψει απολύτως τους ανταγωνιστές του που ξεκινούν τώρα».

Since 2004, Facebook has never cared about the law or «social equities.» Don’t fall for it.

Zuckerberg suggests Congressional action now only because he is confident the result will serve him—modestly burdening the affluent Facebook, but totally crushing its upstart competitors. https://t.co/ZzmGPKoRuP

— Edward Snowden (@Snowden) October 6, 2021