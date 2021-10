Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (τοπική ώρα), όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε Λύκειο στο Τέξας των ΗΠΑ.

Οι πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

BREAKING: Police are responding to Timberview High School in Arlington, Texas, after reports of a shooting at the school this morning. Nearby schools are on lockdown. #txlege https://t.co/8CgLH2wvBS

— Shannon Watts (@shannonrwatts) October 6, 2021