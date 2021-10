Ακραία παραμένει η κατάσταση στο Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι αποφάσισαν αυτή τη φορά να παραδειγματίσουν τους πολίτες που διαπράττουν ή σκοπεύουν να διαπράξουν αδικήματα κρεμώντας τα άψυχα σώματα φερόμενων εγκληματιών από γερανούς, ώστε να γίνουν ορατά από όλους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα χθες στην πόλη Χεράτ, όπου οι Ταλιμπάν έδεσαν τα πτώματα τριών ανθρώπων σε γερανούς με σκοπό να τα εκθέσουν σε δημόσια θέα. Αφγανοί πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο, αμέσως τράβηξαν φωτογραφίες από το φρικαλέο θέαμα και τις ανήρτησαν στο διαδίκτυο, για να ενημερώσουν τον κόσμο για τις βαναυσότητες που εκτυλίσσονται στη χώρα.

Taliban hang dead bodies of alleged thieves in another gruesome public display of slain criminals https://t.co/NrOBCJrIgM pic.twitter.com/8dEwiRDl0z

— The Canada Now (@TheCanadaNow) October 6, 2021