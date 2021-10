Facebook: Γιατί καθυστέρησε η επαναφορά – Εργαζόμενοι αποκάλυψαν στους New York Times ότι δεν μπορούσαν να μπουν στο κτήριο!

Σε ένα κλίμα μπλακάουτ, με το Facebook να βιώνει το χειρότερο κρασάρισμα από το 2008, δημοσιογράφος των New York Times αποκάλυψε γιατί καθυστέρησε τόσες ώρες η επαναφορά των τριών δικτύων. Όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ τεχνολογίας του αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, Σίρα Φρένκελ, οι κάρτες εισόδου των εργαζομένων της εταιρείας Facebook είχαν μπλοκάρει και δεν μπορούσαν να μπουν στο κτίριο των κεντρικών γραφείων για να διορθώσουν το πρόβλημα!

Η δημοσιογράφος, η οποία προχώρησε σε ανάρτηση στο Twitter, επικοινώνησε με εργαζόμενο της Facebook μετά το μπλακ άουτ. Mαζί με τον Μαικ Άιζακ, η Φρένκελ παρακολουθεί από την αρχή το πρόβλημα και ενημέρωνει διαρκώς το θέμα με νέες εξελίξεις.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors.

— Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021