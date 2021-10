ΕΛΣΤΑΤ: Μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής για το 6,1% του πληθυσμού το 2020

Στοιχεία για την επάρκεια τροφής όπως προκύπτουν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2020, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2019, ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το 6,1% του πληθυσμού (8,0% το 2019) δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,6% του πληθυσμού (1,5% το 2019) δήλωσε ότι αντιμετώπισε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής.

Σημειώνεται ότι ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Στο γράφημα 2 απεικονίζονται τα ποσοστά ανά συνιστώσα της κλίμακας ανεπάρκειας τροφής (FIES). Πιο συγκεκριμένα:



-Το 13,2% του πληθυσμού ανησύχησε ότι δεν θα είχε αρκετή τροφή για να καλύψει τις ανάγκες του



-To 12,8% του πληθυσμού δεν είχε τη δυνατότητα να τραφεί με υγιεινή και θρεπτική τροφή



-To 14,1% του πληθυσμού έφαγε μόνο ορισμένα είδη τροφών



-To 6,2% του πληθυσμού αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα



-To 6,6% του πληθυσμού έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη



-To 2,7% των νοικοκυριών έμεινε χωρίς τροφή



-To 3,0% του πληθυσμού πεινούσε, αλλά δεν έφαγε



-To 2,2% του πληθυσμού πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή.





Στο γράφημα 3 απεικονίζονται τα ποσοστά των νοικοκυριών κατά βαθμό επάρκειας τροφής (τα επίπεδα της ανεπάρκειας τροφής διαφέρουν από αυτά που χρησιμοποιεί ο FAO σύμφωνα με τη FIES). Πιο συγκεκριμένα:



– Το 96,9% των νοικοκυριών έχει επάρκεια τροφής



– Το 0,7% των νοικοκυριών έχει χαμηλή επάρκεια τροφής



– Το 2,4% των νοικοκυριών έχει πολύ χαμηλή επάρκεια τροφής.