Νιούκαστλ: Και επισήμως σε Σαουδάραβες η αγγλική ομάδα έναντι 300 εκατ. λιρών

Η εποχή Μάικ Άσλεϊ αποτελεί οριστικά παρελθόν και μια νέα ανοίγεται για τη Νιούκαστλ, η οποία είναι κι επίσημα ο πλουσιότερος ποδοσφαιρικός σύλλογος στον πλανήτη!

Το fund από τη Σαουδική Αραβία που ανήκει στον πρίγκιπα Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν (PIF) και κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της χώρας, αγόρασε τις μετοχές από τον Βρετανό παράγοντα και η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε και τυπικά μετά και την έγκριση της Premier League.

«Ένας επενδυτικός όμιλος με επικεφαλής το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων, που περιλαμβάνει επίσης τις PCP Capital Partners και RB Sports & Media, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% των Newcastle United Limited και Newcastle United Football Club Limited από την St. James Holdings Limited», αναφέρουν οι καρακάξες στην ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Ακόμη, ο Γιασίρ Αλ-Ρουμαγιάν, κυβερνήσης της PIF και νέος εκτελεστικός πρόεδρος της Νιούκαστλ δήλωσε μετά την αλλαγή χεριών του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών:

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που γίναμε οι νέοι ιδιοκτήτες της Νιούκαστλ, ενός εκ των διασημοτέρων συλλόγων στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε τους οπαδούς του Νιούκαστλ για την εξαιρετικά πιστή υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε μαζί τους».

An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

